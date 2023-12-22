حبس "ديلر" بالشرقية عثر بحوزته على 2.5 كيلو مخدرات

أمرت نيابة الحسينية الجزئية، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازته ٢ ونصف كيلو من مخدر الهيدرو قبل ترويجه بدائرة قسم شرطة الحسينية.

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) لقيامه بالإتجار فى مخدر الهيدرو، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2،500 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته مخدر الهيدرو بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.