الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "ديلر" بالشرقية عثر بحوزته على 2.5 كيلو مخدرات

مخدرات
مخدرات

 أمرت نيابة الحسينية الجزئية، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازته ٢ ونصف كيلو من مخدر الهيدرو قبل ترويجه بدائرة قسم شرطة الحسينية. 

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) لقيامه بالإتجار فى مخدر الهيدرو، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2،500 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات).
وبمواجهته اعترف بحيازته مخدر الهيدرو بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل الشرقية مخدر الهيدرو الحسينية

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