الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير السياسات الدولية: استفزاز مصر لن يحقق استقرارًا فى الشرق الأوسط

غزة
غزة

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن الجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية، واستقبال الرئيس السيسي مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد من خلالها مركزية الدور المصريية الفلسطينية.

وقال “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، أن كل السيناريوهات الرديئة التي كان يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يدفعها لوأد القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كل هذه السيناريوهات كانت تسمع إعلاميا لكن الوسط الأوروبي تحدث عن ضغط على الزعماء الغربيين في أن يقبلوا هذه الخطة لكنهم رفضوا.

وأشار إلى أن الأمريكيين فهموا أن ما وضعته القاهرة خلال قمة السلام التي انعقد منذ شهرين، من خطوط حمراء وما سمعه المسئولون الأمريكيون من الرئيس السيسي بأن استفزاز مصر لن يحقق استقرارًا في الشرق الأوسط، فالقضية الفلسطينية مرتبطة مع المصريين ورئيسهم، الذي وقف ضد كل هذه المحاولات لتهجير الفلسطينيين والحديث يظل قائمًا عن دولة فلسطينية سويا للدولة الإسرائيلية لتحقيق سلام حقيقي.

الجهود المصرية القضية الفلسطينية ماكرون

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