الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وقفت بجانب فلسطين وقطاع غزة منذ اللحظة الأولى

غزة
غزة

أوضح السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الجهود المصرية والمساعي التي وقفت مصر بها بجانب القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر وقفت بجانب فلسطين وقطاع غزة منذ اللحظة الأولى.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن مصر منذ اليوم الأول من أزمة غزة وتتحرك على عدة محاور والتنسيق مع الدول العربية، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية الفلسطينيين من القصف العشوائي، ومعارضة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.

وكشف هريدي، عن أن مصر خلال تحركها كانت تنسق مع الإدارة الأمريكية والدول العربية، كما تعمل في صمت لمنع تفاقم الصراع إلى جبهات أخرى والإفراج عن الرهائن، وهي تبذل جهودًا خارقة على أعلى المستويات لوقف هذا العدوان ضد شعب أعزل وإيجاد حل عادل وشامل.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، اليوم الجمعة، إن "الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان".

وأوضحت "وصلنا الآن إلى درجة أن حوالي ربع سكان القطاع يتضورون جوعًا"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب "الحصار وعدم توافر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطعام".

وأكدت توما في تصريحات لهيئة "بي بي سي" البريطانية، أن "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق نار إنساني وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة"، موضحة أنها عندما كانت هناك في الفترة الأخيرة، "كان الناس يتحدثون عن وقف إطلاق النار فقط، كانوا مرعوبين، ومجهدين، ومرهقين. إنهم يعيشون في رعب طوال الوقت وسط القصف الذي لا يتوقف".

الجهود المصرية فلسطين قطاع غزة غزة

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