الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع ويل سميث وجونى ديب.. محمد ثروت: "انتظرونا فى قراصنة بولاق"

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت وويل سميث

شارك الفنان محمد ثروت جمهوره كواليس مقابلته للنجمين العالميين ويل سميث وجوني ديب.

ونشر ثروت صورة له مع ويل سميث، عبر حسابه على  موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلق عليها: "صديقي ويل في جلسه فكاهية وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون في فيلم ويل يا ويل، واختيار أماكن التصوير ما بين فيجاس وصفت اللبن والبدء قريبًا بعد موسم رمضان".

 

كما شارك صورته مع النجم العالمي جون ديب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق ساخرًا: "أنا وصديقي جوني، بعد جلسة محادثة وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون ما بيننا في فيلم قراصنة بولاق".

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jJu5Ce3bBTfCZ4S3uLvSnhhXs4EuxBpjha6yGTkps47TpDrwurv5YW9RLED4qedvl&id=100044357414839&mibextid=Nif5oz 

من جهة أخرى، يشارك محمد ثروت في مسلسل "الكبير أوى 8" كضيف شرف، وهو بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، تأليف مصطفى صقر، إنتاج تامر مرسى، إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

ويواصل أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" تصوير حلقاته، حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد ثروت كواليس ويل سميث جوني ديب ثروة انستجرام

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