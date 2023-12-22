فريق الحياة الأفضل للترانيم يستعد لعيد الميلاد المجيد باحتفالية "رئيس السلام"

يحتفل فريق “ الحياة الأفضل ”للترانيم القبطية بعيد الميلاد المجيد، من خلال اطلاقه لاحتفالية “رئيس السلام”، وذلك مساء اليوم بمسرح كلية رمسيس للبنات.

ويرتل الفريق عدة ترانيم مسيحية احتفالًا باقتراب عيد الميلاد المجيد، كما يقدم عدد من الترانيم الخاصة بالسلام.

ويصلي فريق “ الحياة الأفضل ” اليوم،لأجل السلام في مصر والعالم، وأن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار في مصر وفلسطين وكل العالم.

استعدادات الكنائس لعيد الميلاد:

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد يوم 7 من شهر يناير المقبل، وكان من المفترض أن يحتفل الأقباط بالعيد في 2024 يوم 8 يناير، وللأمر قصة تتمثل في حلول السنة الكبيسة مرة كل 4 سنوات.

وعلى إثر حلول السنة الكبيسة صام الأقباط صوم الميلاد متاخرا يوما واحدا فقط إذ صاموه يوم 26 نوفمبر بدلا من 25 نوفمبر كعادتهم السنوية، وبحساب مدة الصوم التي تستغرق 43 يوما، يتضح أنه من المفترض ان يحتفل الاقباط يوم 8 يناير، الا انه نتيجة الثقافة العامة بحلول عيد الميلاد يوم 7 يناير، فتعالج الكنيسة الأمر من خلال الاحتفال بالعيد شعبيا يوم 7 يناير بشكل طبيعي، لا سيما وان يوم 7 اجازة رسمية في الدولة، الا ان القراءات الكنسية تتلى على مدار يومي 7 و8 يناير.

ويمر الأقباط حاليا بفترة صوم الميلاد، الذي يعتبر ضمن أصوام الكنيسة ذات الدرجة الثانية، التي تسمح الكنيسة القبطية الارثوذكسية وفق طقوسها بتناول الماكولات البحرية خلاله مثل الأسماك وخلافه.