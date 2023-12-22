الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم،  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏

 

حضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

 

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

تأتي تلك الزيارة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة، إلى غبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، مؤكدين جميعًا أن "حب المسيح يجمعنا". وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

 

قد تكون صورة ‏شخصين‏


وتستعد الكنائس التي تتبع الغربي للأحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، إذ يترأسون صلوات القداس الإلهي مساء 24 التقويم ديسمبر 2023. 
 

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏

الانتهاء من تزيين الكنائس

و انتهت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي  من وضع زينتها الخاصة بعيد الميلاد المجيد، إذ تزينت الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء غدَا الأحد، تمنع مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

 

قد تكون صورة ‏شخصين‏


ففي التاسعة من مساء الأحد تدق أجراس الكنائس الغربية، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم  الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية، والتي يترأسها رؤساء تلك الكنائس.
 

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

وسيترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية  السيدة العذراء مريم بمدينة نصر،  بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والانبا بطرس مطران المنيا، والانبا باخوم المعاون البطريركى والانبا توماس مطران الجيزة والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط
 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك البابا تواضروس التهنئة بعيد الميلاد المجيد والأساقفة الكاثوليك بمصر

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