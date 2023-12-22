تفاصيل وأسعار تذاكر حلقة دينا الشربيني وكارمن سليمان فى "سولد أوت"

يستضيف برنامج “ Sold Out” المذاع عبر منصة واتش ات الرقمية وقناة سي بي سي الفضائية، في حلقة جديدة كلا من النجمة دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان.

ومن المقرر أن يتم تصوير حلقة دينا الشربيني وكارمن سليمان في يوم 10 يناير المقبل على خشبة مسرح الفلكي بوسط القاهرة.

وتكشف دينا الشربيني خلال حلقتها ببرنامج سولد أوت كواليس أعمالها الفنية وبداية دخولها عالم الفن وذكريات طفولتها وذلك في حوار مفتوح يديره الإعلامي محمود سعد ويشارك فيه الجمهور بأسئلة مباشرة.

ويلي فقرة دينا الشربيني حفل غنائي للمطربة كارمن سليمان تقدم خلاله العديد من الأغنيات التي يعشقها الجمهور القديمة والحديثة وذلك ضمن عروض برنامج “سولد أوت ميوزيك”.

أسعار تذاكر حلقة دينا الشربيني وحفل كارمن سليمان ببرنامج sold out

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 350 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 250 جنيها مصريا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

تتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.