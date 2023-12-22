حبس متهمين بقتل طالب لسرقة توك توك فى منشأة القناطر

قررت نيابة شمال الجيزة حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طالب لسرقة التوك توك الخاص به في منشأة القناطر.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.