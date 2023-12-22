حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج 250 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تفاصيل البلاغ

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، "لهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبتفتيشهم عثر على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام "مخبأة بداخلها ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة بقصد ترويجها والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل حاول ترويج 23 كيلو حشيش

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.