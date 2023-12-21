حبس عاطل متهم بترويج المخدرات غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرامًا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة والميزان الرقمي والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 14672 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.



كشف التحقيقات قيام المتهم "م.ط.م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم لترويج المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية، وابصرته يروج المواد المخدرة لأحد عملائه بمقابل مادي، فتم ضبطه واستخلاص من يده حافظة بلاستيكية، وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 31 قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة،وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.