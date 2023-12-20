الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ175 "طربة حشيش" في الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات
حبس تاجر مخدرات

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17،500 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات
 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17،500 كيلو جرام، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

حبس تاجر مخدرات غرب الاسكندرية حشيش بالعامرية ثان أمن الأسكندرية

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