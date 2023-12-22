الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح المسجد الكبير بالرياينة بمدينة أرمنت الأقصر 

افتتاح مسجد الكبير
افتتاح مسجد الكبير بالرياينه

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، مسجد الكبير بالرياينة بـ مدينة أرمنت، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة الأقصر.

ويُعد افتتاح المسجد الكبير من المساجد التي تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أرمنت. 

من جهته، أكد الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن خطبة الجمعة اليوم، جاءت تحت عنوان "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين" أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، فما أحوجنا الي الإستجابة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين حتى نسعد في الدنيا والآخرة.

ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم إلي تقوى الله (عز وجل) حق تقاته، بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، وما جاء في القرآن الكريم من أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة في جميع أمورهم.

جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
جانب نت افتتاح مسجد الكبير بالرياينه
مسجد الكبير بالرياينه مديرية الاوقاف بمحافظة الأقصر مواجهة الأفكار المغلوطة وزارة الأوقاف القرآن الكريم

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