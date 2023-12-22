الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يستعرض الموقف التنفيذى لترفيق المناطق الصناعية بـ3 محافظات

خلال جولة المهندس
خلال جولة المهندس أحمد سمير

زار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة  مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث استعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%، لافتًا إلى أنه تم أيضًا استعراض تطورات العمل بمحطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وقد بلغت نسبة التنفيذ 18%.

وأوضح سمير أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61%، وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%.

ولفت إلى أن الهيئة تمول أيضًا تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلومترا حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.

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التنمية الصناعية بالصعيد

وأكد الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا توفير المزيد من فرص العمل.

واستعرض سمير، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار، بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المناطق الصناعية مشروعات مصر محطة معالجة الصرف الصناعي

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