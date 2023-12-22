بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى أبوظبي، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بنصف نهائي سوبر الأندية الأبطال.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعبا وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، أحمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

ويشارك مودرن فيوتشر في البطولة لأول مرة في تاريخه، بعدما جاء في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل الموسم الماضي برصيد 58 نقطة، حصدها من 15 فوز و13 تعادل و6 هزائم.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، هي الأولى بمسماها الجديدة، حيث تقام بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري بالإمارات.

وتشارك أندية الأهلي في البطولة بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري، وبيراميدز الوصيف، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا، في ظهوره الأول تاريخيا بالبطولة، بعدما نجح في التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب المصري البورسعيدي.

وتنطلق منافسات المسابقة يوم 25 ديسمبر الجاري، بإقامة مواجهتي مودرن فيوتشر مع بيراميدز، والأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي.

بينما تقام مباراتي المركز الثالث (الميدالية البرونزية) والمباراة النهائية من المسابقة يوم 28 من الشهر ذاته.

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات

بعثة مودرن فيوتشر تطير للإمارات