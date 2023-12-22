ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات

تتجه مؤشرات البحث من التلاميذ واولياء الامور نحو البحث ‎عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، بعدما أعلنت مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في العديد من المحافظات، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في شهر يناير القادم.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024



ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى في 24 من الشهر ذاته، فيما تنتهى إجازة نصف العام الدراسى 2024 الخميس الموافق 6 فبراير 2024.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الشرقية

وقد حددت وزارة التعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية يوم السبت 20 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاءو مادة التربية الدينية.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

ويوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024



وحددت يوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023: امتحان القرآن الكريم يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023: إنجليزي إضافي،و يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023: حاسب آلي ويوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023: فرنساوي.



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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الاسكندرية

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي، ويوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا، ويوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي، ويوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الخميس 18 يناير 2024: مادة العلوم، ويوم الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية، ويوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحر الأحمر

الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والسبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، والأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.، والثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 202 محافظة كفر الشيخ

يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلى من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

