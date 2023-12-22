الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة

سكان غزة
سكان غزة

أعلنت الصحة العالمية عن أن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

لا توجد مستشفيات عاملة في شمال غزة

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إنه لا توجد مستشفيات عاملة في شمال غزة، وإن المرضى المصابين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية ولا يمكن نقلهم "ينتظرون الموت"، مناشدة وقف إطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر.

ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذا التقييم الخطير الأخير من منظمة الصحة العالمية جاء بعد وصول فرق الأمم المتحدة مستشفى الأهلي العربي ومستشفى الشفاء يوم الأربعاء، وسط تقارير عن تكثيف العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، واستمرار الغارات الجوية في قطاع غزة، رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضى على حدود غزة.

الصحة العالمية غزة قطاع غزة عاجل أزمة جوع

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