الأمم المتحدة: مرضى مصابون "ينتظرون الموت" فى غزة

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إنه لا توجد مستشفيات عاملة فى شمال غزة، وإن المرضى المصابين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية ولا يمكن نقلهم "ينتظرون الموت"، مناشدة وقف إطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر.

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن هذا التقييم الخطير الأخير من منظمة الصحة العالمية جاء بعد أن وصلت فرق الأمم المتحدة إلى المستشفى الأهلى العربى ومستشفى الشفاء يوم الأربعاء، وسط تقارير عن تكثيف العمليات البرية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى واستمرار الغارات الجوية فى قطاع غزة، ردا على هجوم حماس فى 7 أكتوبر على غلاف غزة.



وقال شون كيسى منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية، واصفا المشهد فى المستشفى الأهلى العربي، حيث كان الطاقم الطبى يكافح للتعامل مع "المرضى كانوا يصرخون من الألم، لكنهم كانوا أيضا يصرخون من أجل أن نعطيهم الماء".وأضاف أنه "لا يوجد طعام ولا وقود ولا ماء".



وتابع: "يبدو الأمر الآن أشبه بدار تكية منه بمستشفى. لكن دار العجزة تنطوى على مستوى من الرعاية لا يستطيع الأطباء والممرضات تقديمه….إنه أمر لا يطاق إلى حد كبير رؤية شخص لديه جبائر على أطراف متعددة، ومثبت خارجى على أطراف متعددة، دون شرب الماء وتقريبا لا تتوفر السوائل الوريدية".



وأضاف أنه "فى الوقت الحالي، إنه مكان ينتظر فيه الناس الموت ما لم نتمكن من نقلهم إلى مكان أكثر أمانا حيث يمكنهم تلقى الرعاية".



وفى معرض تسليطه الضوء على الحاجة إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتدهورة فى غزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إن "القتال العنيف ونقص الكهرباء ومحدودية الوقود وانقطاع الاتصالات" قد قيدت بشدة جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس فى القطاع.



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة فى تغريدة على تويتر على أنه "يجب إعادة تهيئة الظروف التى تسمح بعمليات إنسانية واسعة النطاق على الفور".



وذكر موقع الأمم المتحدة أن البعثة عالية المخاطر إلى شمال غزة، والتى ضمت منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وإدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، ضمنت تسليم سبع منصات من الأدوية التى تمس الحاجة إليها. والسوائل الوريدية وإمدادات الجراحة وعلاج الجرحى، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لدعم النساء أثناء الولادة.



وعلى الرغم من أهمية تسليم الإمدادات الطبية إلى الشمال لتوفير بعض الراحة للمرضى، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو النقص المتزايد والمنتشر بالفعل للغذاء والماء.



وقال كيسى متحدثا للصحفيين فى جنيف: "نحن متخلفون. لا يوجد ما يكفى من الغذاء، كل شخص أتحدث إليه فى كل مكان أذهب إليه فى غزة يعانى من الجوع، نحن نتعامل الآن مع أناس يتضورون جوعا، بالغين وأطفالا، الأمر لا يطاق. فى كل مكان نذهب إليه، يطلب منا الناس الطعام حتى فى المستشفى، كنت أتجول فى قسم الطوارئ، وكان هناك شخص يعانى من جرح مفتوح ينزف، وكسر مفتوح؛ طلبوا الطعام. إذا لم يكن هذا مؤشرا على اليأس، فأنا لا أعرف ما هو".



وتعانى أكثر من واحدة من كل أربع أسر فى غزة من جوع "كارثي"، وفقا لتقرير جديد عن الأمن الغذائى نشرته المنظمات الإنسانية، بما فى ذلك برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، الخميس.



وتؤكد البيانات الواردة فى تقرير التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى أن هناك خطر المجاعة فى القطاع المدمر، ما لم يتم استعادة الوصول إلى الغذاء الكافى والمياه النظيفة والخدمات الصحية والصرف الصحي.



وتقوم منصة التصنيف المتكامل للبراءات بتحليل البيانات لتحديد مدى خطورة وحجم أزمات الجوع، وفقا للمعايير العلمية المعترف بها دوليا.

وتظهر هذه الأرقام أن جميع سكان غزة – حوالى 2.2 مليون شخص – يعيشون فى ظل أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائى الحاد.



ويسلط الضوء على أن ما يزيد قليلاً عن ربع سكان غزة (26 %) ( 576 ألفا و 600 شخص) قد استنفدوا إمداداتهم وقدراتهم على التكيف ويواجهون الآن جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلى المتكامل) والمجاعة.



وحذر برنامج الأغذية العالمى من هذه الكارثة القادمة منذ أسابيع. وأكد أنه من المأساوى أنه بدون الوصول الآمن والمتسق الذى طالبنا به فإن الوضع يائس، ولا يوجد أحد فى غزة فى مأمن من المجاعة، وفقا لما قالته المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى سيندى ماكين.



ووفقا للتصنيف المرحلى المتكامل، هناك خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الوضع الحالى الذى يتسم بالصراع الشديد وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.