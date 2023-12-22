للعام التاسع| بابا نويل البلجيكي يزور الغردقة: أعشق المصريين وأشعر بالأمان بين أهلها

تستعد مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، لاستقبال السائح البلجيكي الجنسية "كون هالرت"، للمرة التاسعة على التوالي، وهو صاحب شخصية بابا نويل الذي اعتاد على زيارة المدينة السياحية لتوزيع الهدايا على النزلاء منذ وصوله المطار وخلال جولته بالفنادق بمدينة الغردقة كل عام.

حيث يحرص “كون هالرت” علي ارتداء زي بابا نويل ويقوم بتوزيع الهدايا منذ وصوله مطار الغردقة على الركاب مرورا بعدد من الفنادق السياحية وتوزيع الهدايا على السائحين والنزلاء.

وأكد كون هالرت لـ«الدستور»، أنه يحب زيارة مصر ويسعد بقضاء احتفالات الكريسماس بها بصحبة أسرته، مؤكدًا أن مدينة الغردقة آمنة وهادئة والمصريين شعب ودود ومحب للحياة والبهجة، مشيرًا إلى أنه يفضل قضاء الكريسماس كل عام بالمدينة ووسط السياح والمصريين، لافتًا إلى أن أسرته تحب الغردقة لذلك يأتون إليها للمرة التاسعة هذا العام.

وأضاف هالرت في تصريحاته، أنه يقضي بصحبة عائلته كل عام احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى الغردقة ومرسى علم، مؤكدًا أنه يرتدي ملابس سانتا كلوز منذ صعوده الطائرة من مطار بروكسل في بلجيكا، ويقوم بتوزيع الهدايا على الركاب خلال رحلته إلى مصر لقضاء احتفالات رأس السنة.

ومن المقرر أن يبدأ بابا نويل أو «كون هالرت» جولته من منطقة الجونة شمال الغردقة، يوم الإثنين المقبل، ومنها إلى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر يوم الثلاثاء.



فنادق البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس

أنهت فنادق محافظة البحر الأحمر السياحية، استعداداتها لإستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتى تعتبر أحداهم المواسم السياحية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية سياح من جنسيات مختلفة للاحتفال على شواطئها بأعياد الميلادوراس السنة، حيث تزينت مداخل وواجهات الفنادق بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنه التي انتشرت في شوارع المدن السياحية وخاصة مدن الغردقة ومرسي علم.

ومن جانبه؛ أكد شعبان مغربي أحد مسؤولي الفنادق السياحية بالغردقة، أن احتفالات الكريسماس ستكون مختلفة هذا العام، مشيرًا الي أنمنتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها ستقام طوال فترة الاحتفالات للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات اليها.

وكشف مغربي لـ«الدستور»، أن الفنادق بدأت في إستقبال السياح فعليًا، استعدادًا للكريسماس، إلى جانب ارتفاع نسبة الحجوزات بالفنادق بنسبة تصل إلى 70 % حتى الآن، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز.