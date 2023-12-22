الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للعام التاسع| بابا نويل البلجيكي يزور الغردقة: أعشق المصريين وأشعر بالأمان بين أهلها

السائح البلجيكى كون
السائح البلجيكى كون هالرت

تستعد مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، لاستقبال السائح البلجيكي الجنسية "كون هالرت"، للمرة التاسعة على التوالي، وهو صاحب شخصية بابا نويل الذي اعتاد على زيارة المدينة السياحية لتوزيع الهدايا على النزلاء منذ وصوله المطار وخلال جولته بالفنادق بمدينة الغردقة كل عام.

حيث يحرص “كون هالرت” علي ارتداء زي بابا نويل ويقوم بتوزيع الهدايا منذ وصوله مطار الغردقة على الركاب مرورا بعدد من الفنادق السياحية وتوزيع الهدايا على السائحين والنزلاء.

وأكد كون هالرت  لـ«الدستور»، أنه يحب زيارة مصر ويسعد بقضاء احتفالات الكريسماس بها بصحبة أسرته، مؤكدًا أن مدينة الغردقة آمنة وهادئة والمصريين شعب ودود ومحب للحياة والبهجة، مشيرًا إلى أنه يفضل قضاء الكريسماس كل عام بالمدينة ووسط السياح والمصريين، لافتًا إلى أن أسرته تحب الغردقة لذلك يأتون إليها للمرة التاسعة هذا العام.

وأضاف هالرت في تصريحاته، أنه يقضي بصحبة عائلته كل عام احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى الغردقة ومرسى علم، مؤكدًا أنه يرتدي ملابس سانتا كلوز منذ صعوده الطائرة من مطار بروكسل في بلجيكا، ويقوم بتوزيع الهدايا على الركاب خلال رحلته إلى مصر لقضاء احتفالات رأس السنة.
 ومن المقرر أن يبدأ بابا نويل أو «كون هالرت» جولته من منطقة الجونة شمال الغردقة، يوم الإثنين المقبل، ومنها إلى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر يوم الثلاثاء.
 

فنادق البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس

أنهت فنادق محافظة البحر الأحمر السياحية، استعداداتها  لإستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتى تعتبر أحداهم المواسم السياحية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية سياح من جنسيات مختلفة للاحتفال على شواطئها بأعياد الميلادوراس السنة، حيث تزينت مداخل وواجهات الفنادق بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنه التي انتشرت في شوارع المدن السياحية وخاصة مدن الغردقة ومرسي علم.

ومن جانبه؛ أكد شعبان مغربي أحد مسؤولي الفنادق السياحية بالغردقة، أن احتفالات الكريسماس ستكون مختلفة هذا العام، مشيرًا الي أنمنتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها ستقام طوال فترة الاحتفالات للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات اليها.

وكشف مغربي لـ«الدستور»، أن الفنادق بدأت في إستقبال السياح فعليًا، استعدادًا للكريسماس، إلى جانب ارتفاع نسبة الحجوزات بالفنادق بنسبة تصل إلى 70 % حتى الآن، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز.

الغردقة بابا نويل الفنادق السياحية مطار الغردقة احتفالات الكريسماس فنادق البحر الأحمر الجونة مرسى علم

مواد متعلقة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بدون عشوائيات.. كيف واجهت البحر الأحمر العشوائيات في عهد السيسي؟

محافظ البحر الأحمر يشكر الرئيس السيسى ورئيس الوزراء لتقديمهما العزاء فى وفاة قرينته

تداول 11 ألف طن بضائع و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر: الانتخابات الرئاسية كانت نموذجًا للديمقراطية

قوافل "حياة كريمة" الطبية تواصل أعمالها بمرسى علم اليوم

عضو بالشيوخ: فوز السيسي جاء بعد ملحمة ديمقراطية فريدة

عقب إعلان فوز الرئيس السيسى.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع الغردقة

الأكثر قراءة

عاجل.. لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

النيران الصديقة تمنح الأهلى الهدف الثالث فى شباك أوراوا اليابانى.. وهدف رابع ملغى

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

فتاة تتهم مركز تجميل في طنطا بتشويه وجهها

مونديال الأندية.. أوراوا ريدز يحوّل تأخره إلى تعادل أمام الأهلى

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر