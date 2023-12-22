الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة سيارة مديرة مدرسة فى التجمع

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

توصلت أجهزة الأمن إلى كشف لغز سرقة سيارة مديرة مدرسة من أسفل منزلها في التجمع الأول، حيث تبين أن تشكيلًا عصابيًا وراء ارتكاب الواقعة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المدرسات المقيمة في التجمع الأول بخصوص سرقة سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها، وبالبحث والتحريات تم التعرف على الجاني (عاطل ولديه سجل جنائي ومقيم في محافظة القليوبية)، وتم ضبطه واعترف بارتكاب السرقة بالتعاون مع شخص آخر (عاطل ولديه سجل جنائي ومقيم في الجيزة).

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات باستخدام "المفتاح المزيف"، واعترفوا بارتكاب 3 حالات سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما التوصل إلى مكان السيارات المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

سرقة سيارة مديرة مدرسة التجمع الاول تشكيل عصابي

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