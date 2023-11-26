حبس نقاش وزميله بتهمة سرقة سيارة فى القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نقاش وزميله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه (نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.