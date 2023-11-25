ضبط لصوص السيارات فى حملات أمنية مكبرة بـ 6 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "بنى سويف، أسوان، كفرالشيخ، الغربية، بورسعيد، الدقهلية" من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة "قسم شرطة بنى سويف الجديدة ومركز شرطة بنى سويف"، وبحوزتهم "2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- مبلغ مالى- سيارتين "مُبلغ بسرقتهما"- السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الوقائع".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 9 وقائع.

وأسفرت الجهود عن ضبط "4 عمال" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو حال قيامهم بسرقة فلنكات وقضبان سكة حديد، وبحوزتهم "7 فلنكات خاصة بأحد القطارات- 6 قطع ديكوفيل مختلفة الأحجام وزنت 500 كيلوجرام- تروسيكل "بدون لوحات معدنية"- أجنة". وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى باستخدام المضبوطات، وضبط سائق، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، لقيامه بسرقة باب حديدى وأسطوانة بوتاجاز من داخل مطبخ خاص بإحدى المدارس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستخدمًا مركبة "توك توك" تم ضبطها، وأرشد عن المسروقات، وضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الحامول لقيامها بمغافلة "طفلة سن 4" وسرقة قرطها الذهبى من أذنيها حال تواجدها بأحد المحال بدائرة المركز.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط، عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة البرلس، لقيامه بسرقة سيارة نصف نقل حال تواجدها بدائرة المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، لـهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "قص الضفيرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة.. كما أرشدوا عن سيارتين، وتبين أن السيارة الثالثة تم ضبطها بنطاق محافظة المنوفية، وضبط عاطلان،لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الضواحى، لقيامهما بسرقة منقولات خاصة بجهاز أبناء إحدى السيدات من داخل شقة ملكها بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على مراحل بأسلوب "فسخ باب الشقة وتغيير الكالون" مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل" ملك "أحد الأشخاص "حسن النية" – مقيم بدائرة القسم"، وأرشدا عن المسروقات، وضبط "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة حال تركها دون غلقها بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى وقيامه بإنفاق باقى المبلغ، وأضاف بتواجده بالمكان المُشار إليه لإستقلاله إحدى سيارات الأجرة المتجهة إلى محل إقامته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط "نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول،وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق سرقة مفتاح السيارة وتم بإرشادهما ضبط السيارة، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة "مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالــــى- هاتف محمول" من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.. وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.