تعرف على موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

وتتوجه بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي من السعودية إلى الإمارات في السادسة مساء السبت، للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام بنظامها الجديد لأول مرة.

المواجهة مع أوراوا ريد دياموندز الياباني لحسم برونزية مونديال الأندية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية.

تبدأ المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

وكانت إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.

وأوضح النادي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد.. فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.