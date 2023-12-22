"القاهرة الإخبارية": إطلاق 24 صاروخًا من لبنان تجاه المستوطنات شمال إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإطلاق 24 صاروخًا من لبنان تجاه المستوطنات في شمال إسرائيل، حسبما أوضحت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية.

استهداف حشود للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا

وكان حزب الله، قد أعلن قبل قليل، عن استهداف حشود للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وحققنا إصابات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسبق وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة محبطة من التقدم البطيء للجيش الإسرائيلي في غزة، وكانت تعتقد أنه سيقطع مسافة أطول في هذه الفترة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت أن إسرائيل محبطة من التسريبات الأمريكية لموعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة من الحرب علي غزة، لأنها تعطي أملًا لحماس.