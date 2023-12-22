أجندة الدستور الثقافية اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

لقاء الخطاب العربي في متاهات التراث، إحدى أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بين العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الجمعة

ففي السادسة مساء، يحل الباحث جمال عمر، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون علمانيون، بمقره الكائن في 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف، ولقاء بعنوان “الخطاب العربي في متاهات التراث”، وحديث حول الأفكار التنويرية الثورية التي طرحها المفكرين المصريين والعرب لتأسيس خطاب فكري جديد، من بينهم: علي مبروك، جورج طرابيشي، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، أمسية فلكية بعنوان “الكون بعيون العلم”، وذلك في رحاب مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وفي السابعة والنصف مساء، تحتضن مكتبة مصر الجديدة العامة أيضا، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة الحضرة.

وفي الرابعة والنصف مساء، تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء حفل توقيع ومناقشة ديوان “رسايل بكرة” للشاعر كريم ماهر والصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع.

ويشارك في المناقشة الشاعر والناقد أحمد حسن عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والشاعر والناقد أيمن مسعود الباحث في الدراسات العربية والإسلامية ويدير المناقشة الإذاعي دكتور مرسي عبد العليم.

يتكون الديوان من مجموعة قصائد مقسمة إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول يحمل عنوان "تخيُل"، بينما الجزء الثاني فيحمل عنوان "فشل في الإرسال" وهو عبارة عن 13 محاولة للإرسال، ويأتي الجزء الثالث بعنوان "رسايل مشوّشة" وهو عبارة عن مقاطع صغيرة ويتلوه الجزء الرابع بعنوان "محاولات ناجحة إلى بكرة" وينتهي الديوان بالجزء الخامس بعنوان "من بكرة إرسال حاد".

يذكر أن كريم ماهر صدر له ديوان بعنوان "عروسة الرمل" عن الهيئة العامة للكتاب سنة 2016م وديوان بعنوان "رقصة المماليك" عن مؤسسة عابر سنة 2018 وكان هذا الديوان ضمن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي سنة 2018 والتي تنظمها مكتبة الأسكندرية.

في ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، بمكتبة تنمية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية “بوستة عزيز ضومط”، والصادرة عن دار العين للنشر، للكاتب الروائي سامح الجباس، يناقشه ويدير اللقاء ويحاوره الكاتب عماد العادلي.

تقدم الرواية سيرة الكاتب المسرحي الفلسطيني "عزيز ضومط"، الذي درس في مصر وعاش شبابه في الأراضي الفلسطينية، وكتب عشرات المقالات في النقد الأدبي والفني حول الأعمال التي قدمتها الفرق المسرحية المصرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، قبل أن يهاجر إلى ألمانيا ويكتب نصوصه بالألمانية ويترجمها شقيقه إلى العربية، وورد اسمه في الوثائق المفرج عنها من قبل مؤسسة جائزة نوبل، بأنه كان أحد المرشحين للجائزة الأدبية الأشهر في ذلك الوقت.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بالحديثة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ضمن فاعليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، ندة بعنوان “دور المؤسسات الحكومية والأهلية الثقافية في الحفاظ على التراث وخصوصا فن الأراجوز”، يتحدث فيها نخبة من المتخصصين وهم: د. مصطفي جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الشاعر مسعود شومان، د، سمر سعيد، د. سيد علي، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ويدير اللقاء الشاعر يسري حسان.

وفي الثامنة مساء، تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بأعياد الكريسماس، وذلك علي خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة،حفلا بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج دينا أحمد. يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأغاني والثنائيات العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تحل الكاتبة الشابة نورا ناجي، في ضيافة مركز بساط الثقافي، لمناقشة روايتها “سنوات الجري في المكان”، وذلك في الخامسة مساء اليوم أيضا.

وفي الثامنة مساء أيضا، وفي أجندة الدستور الثقافية، تواصل فرقة فرسان الشرق للتراث، تقديم عرضها الراقص بعنوان “الفلكلور والعصور”، تصميم وإخراج د. عصام عزت، وذلك علي خشبة مسرح الجمهورية بعابدين.