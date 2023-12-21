عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض jn1 وسبب تحورات الفيروس

قال د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إن كورونا كفيروس لم ينته بعد انتهائه رسميًا فإنه سيكون ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن كل متحور جديد يظهر يتم دراسته من عدة نقاط لتحديد خطورته من حيث مدى الانتشار والإصابات، وقدرته على العدوى والآثار التي تحدث نتيجة الفيروس والمضاعفات وعدد الوفيات وعلى اساس ذلك يتم تشخيص خطورة الفيروس.

وأشار إلى أن حدوث متحورات من الفيروسات شيء طبيعي جدًا ويحدث التحور ليهرب الفيروس من مقاومة جسم الإنسان له، موضحًا أن الإنفلونزا العادية يحدث فيها تغيرات والدليل على ذلك هو تغير مكونات التطعيم الذي يؤخذ لها كل عام.

منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الفيروس الجيد jn1 مثير للانتباه

وتابع أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الفيروس الجديد jn1 مثير للانتباه لأنه قادر على إصابة الكثيرين، لافتًا إلى أن الإصابات بالفيروس الجديد بسيطة ولم يحدث وفيات منه وأعراضه طبيعية منها الاحتقان وتكسير في الجسم والقلق عند حدوث أعراض شديدة، محذرًا أصحاب الأمراض المزمنة من الاصابة به.