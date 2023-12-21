حرب السودان.. أزمة الرعاية الصحية للأجنة والمواليد الجدد تلوح مع تصاعد النزاع

سلطت منظمة انقاذ الطفولة الخيرية البريطانية، الضوء على تصعيد العنف في السودان، لافتة الى سيولد حوالي 30 ألف طفل في السودان خلال الـ 90 يوماً المقبلة دون رعاية طبية مناسبة.

ووفقا للمنظمة، فإن الافتقار إلى الرعاية الصحية الأساسية يعرض الأمهات والأطفال الذين لم يولدوا بعد للخطر، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد ومميتة، وهذا من إجمالي حوالي 45,000 طفل من المتوقع أن يولدوا في السودان في الربع القادم وسط الصراع الذي دمر العديد من المرافق الصحية في البلاد.

فيما دعت منظمة إنقاذ الطفولة المجتمع الدولي إلى مساعدة الملايين من السودانيين المتضررين من الصراع وتذكر أطفالهم وأمهاتهم خلال هذه الأوقات الصعبة.

أعلى مخاطر الوفاة

ويقول خبراء الصحة وفق شبكة فويس اوف امريكا، إن الأسابيع الأربعة الأولى من حياة الطفل تحمل أعلى مخاطر الوفاة وهي الأكثر خطورة على الأم. تحدث معظم الوفيات بسبب الاختناق عند الولادة، أو الولادة المبكرة، أو العدوى.

كما أشارت هالة الكارب، المدير الإقليمي للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي، إنه لا توجد مرافق كافية في السودان في الوقت الحالي لمساعدة النساء والأطفال.

وقالت: “سنرى عدداً كبيراً من النساء يفقدن حياتهن، وسنرى الكثير من الأطفال يفقدون حياتهم بسبب حقيقة أن البنية التحتية التي يتم إنشاؤها عادة في زمن الحرب، أعرف، لم يتم ذلك، وهذا في حد ذاته مشكلة”.

كما أن القضية الأخرى هي الفشل التام لجهود الوساطة التي يسيطر عليها الأمريكيون، ويسيطر عليها السعوديون، كلاهما، لديهما ولم ننجح في إنشاء مناطق آمنة للمدنيين”.

وأضافت الكاريب إن المدنيين السودانيين بحاجة إلى مخيمات آمنة.

وقالت: “لقد انهارت جميع الخدمات والمرافق الطبية بالكامل في هذا الوقت، والآن، منذ اندلاع الحرب في أبريل، كما تعلمون، كانت هناك دعوات متكررة للمجتمع الدولي لإنشاء مخيمات للنازحين داخلياً، ومخيمات آمنة للنازحين داخلياً”، لم يقم المجتمع الدولي أبداً بالوفاء بالتزاماته تجاه السودان.

جعلت الحرب من الصعب على وكالات الإغاثة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء بسبب فشل الأطراف المتحاربة في السماح للعاملين في المجال الإنساني بالمرور بأمان عبر المناطق الخطرة.

وانزلق السودان إلى صراع مسلح في أبريل بعد أن اختلف قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، محمد حمدان دقلو، حول كيفية نقل البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.

وقُتل أكثر من 12 ألف شخص منذ أبريل، وفقاً لمشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها.

وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من 4.3 مليون شخص وفرار 1.1 مليون إلى البلدان المجاورة.