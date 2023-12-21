الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع حكومة نتنياهو واستمرت فى الشر

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشعوب الأوروبية والأمريكية وقفت مع الحق والقضية الفلسطيينة، ورفعت أعلامها في كل الميادين، مشيرًا إلى أن حكومات هذه الدول مازالت متواطئة وسيسقطها شعبها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الضمير العالمي للشعوب مازال متيقظًا أما الحكومات فما زالت في الدرك الأسفل ونتعامل مع حكومات بأوجهها الزائفة، مؤكدًا أن هناك تغيرا في العديد من مواقف الحكومات، بريطانيا امتنعت عن التصويت بمجلس الأمن والذي استخدمت فيه أمريكا حق الفيتو وشاركت في لجنة تقصي الحقائق التي جاءت للعريش ورفح.

يجب معاقبة من ارتكب جرائم الحرب التي امتدت للإبادة الجماعية

وأكد أن هناك من ارتكب جرائم حرب امتدت لحد الإبادة الجماعية ولابد من معاقبة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تواطئت واستمرت في الشر مع حكومة نتنياهو وحكومة المتطرفين وتجد من الصعوبة التراجع ولكنها مع امتداد الغضب الشعبي وتأثر شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يستطيع أن يتمدد في دعمه لذلك فإنه في عشية أعياد الميلاد لا يمكن أن يستمر الواقع على ماهو عليه ومشروع القرار سيتم تمريره ولن تستخدم أمريكا حق الفيتو بمجلس الأمن.

الادارة الامريكية حكومة نتنياهو تواطئت الشر أمريكا جو بايدن مجلس الأمن

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