جهاد الحرازين: أمريكا تستغل ظروف المنطقة لاستعادة هيمنتها في الشرق الأوسط

قال جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن الولايات المتحدة تحاول إعادة هيمنتها في منطقة الشرق الأوسط ولذلك تحاول استغلال الأحداث في المنطقة، مُعلنًا رفضه لحماية الملاحة عبر البحر الأحمر بقوة أو تحالف دولي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزيري الدفاع والخارجية الأمريكي قالوا إنه لاعلاقة لإيران بما حدث يوم 7 أكتوير وأن إيران حاولت أن تلعب دورًا وسيطا وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني من قبل.

يجب عدم استغلال غزة للإضرار بدول أخرى

وتابع أن قضية الحوثيين واستهداف بعض السفن وإعلان مجموعة من السفن تحويل طريق تجارتها عن البحر الأحمر قد يضر الدول الأخرى ويجب عدم استغلال غزة لتضرر دول أخرى أو جلب الاستعمار للدول العربية.