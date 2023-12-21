باتسوج أورتسيخ وبرفين رجبي أفضل ممثل وممثلة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث فاز بجائزة أفضل ممثلة: برفين رجبي، عن دورها في فيلم سعادة عابرة وأفضل ممثل: باتسوج أورتسيخ، عن دوره في فيلم لو أمكنني الغرق بسبات.

وضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من أنوب سينغ باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة، صنع مسيرة مهنية إخراجية مميزة، سلطت الضوء على المشهد السينمائي في بلاده.

صبا مبارك نجمة أردنية بارزة، تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملًا في السينما والتلفزيون والمسرح. تقدم أداءات مؤثرة تُبرز التجارب المتنوعة للمرأة العربية.

ياسمين المصري ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية. تتحدى المصري -المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية- الصور النمطية وتدافع عن السرديات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.

منال عيسى تجمع النجمة الفرنسية اللبنانية -المعروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز- بين موهبتها المتعددة الأوجه، بسلاسة، إذ تشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة.

عمر الزهيري مخرج سينمائي مصري، معروف بأفلامه المميزة التي تمزج -بسلاسة- بين الواقعية والسريالية، فضلًا عن كونها تعكس واقعًا اجتماعيًا صارخا.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن «جسر الجونة»، منها حلقة بعنوان «السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين»، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، «من الترويج إلى الإنتاج»، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد.

كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.