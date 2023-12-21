الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

باتسوج أورتسيخ وبرفين رجبي أفضل ممثل وممثلة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث فاز  بجائزة أفضل ممثلة: برفين رجبي، عن دورها في فيلم سعادة عابرة وأفضل ممثل: باتسوج أورتسيخ، عن دوره في فيلم لو أمكنني الغرق بسبات.

وضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من أنوب سينغ باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة، صنع مسيرة مهنية إخراجية مميزة، سلطت الضوء على المشهد السينمائي في بلاده.

صبا مبارك نجمة أردنية بارزة، تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملًا في السينما والتلفزيون والمسرح. تقدم أداءات مؤثرة تُبرز التجارب المتنوعة للمرأة العربية.

ياسمين المصري ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية. تتحدى المصري -المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية- الصور النمطية وتدافع عن السرديات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.

منال عيسى تجمع النجمة الفرنسية اللبنانية -المعروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز- بين موهبتها المتعددة الأوجه، بسلاسة، إذ تشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة.

عمر الزهيري مخرج سينمائي مصري، معروف بأفلامه المميزة التي تمزج -بسلاسة- بين الواقعية والسريالية، فضلًا عن كونها تعكس واقعًا اجتماعيًا صارخا.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن «جسر الجونة»، منها حلقة بعنوان «السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين»، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، «من الترويج إلى الإنتاج»، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد. 
كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.

مهرجان الجونة السينمائي مسابقة الأفلام الروائية مسابقة الأفلام الطويلة بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل

مواد متعلقة

المدير الفنى لمهرجان الجونة ماريان خورى: سعيدة بانضمامى لفريق المهرجان

"وداعا جوليا" يحصد جائزة سينما من أجل الإنسانية و"يرقة" أفضل فيلم عربي بـ"الأفلام القصيرة"

تيريس جيبسون يقدم جائزة نجمة الجونة الخضراء ويفوز بها فيلم "The Buriti Flower"

فيلم "Hollywood gate" يحصد النجمة الذهبية بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة

مهرجان الجونة يوجه التحية لأرواح أبرز الراحلين من نجوم الفن

نجيب ساويرس: لا يمكن لأحد أن يشكك فى نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا فى فلسطين

تكريم كريستوفر لامبرت فى حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

"كايروكى" يغنى "تلك القضية" فى ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر