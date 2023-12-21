الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال بيومى: لا يوجد فى إسرائيل جماعات تؤمن بالسلام فهى حكومة دموية متطرفة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مشاعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، إذ أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الأيوبي حارب الصليبيين، وكذلك حرب محمد علي ضد العثمانيين بفلسطين وضمها لحكمه ومن ثم حرب 1948.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكستر ا نيوز"، أن مشكلتنا أن إسرائيل لم يعد فيها جماعات تؤمن بالسلام كما حدث وقت الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أننا الآن لدينا حكومة دموية متطرفة ووزير يدخل المسجد الأقصى ويدنسه وآخر يهدد باستخدام السلاح النووي رغم إنكار إسرائيل له طوال الوقت.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية العالم كله يقدرها

وأكد أنه بطول النفس مع الصمود الفلسطيني مع الصمود المصري والعربي ستختفي هذه المشكلة خلال سنوات وفلسين سيزداد عددهم ولن يقل ولن يتم تهجيرهم، مشيرًا إلى جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية مشكورة والعالم كله يقدرها ويشيد بموقف الرئيس السيسي لأن سياسة مصر الخارجية ناجحة وأمينة ولها علاقة بكل أطراف النزاع وبالتالي مصر تستطيع التحدث مع كل الأطراف وهي نقطة الارتكاز.

جمال بيومي إسرائيل جماعات تؤمن بالسلام حكومة دموية متطرفة

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