الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل تتوسل الآن من أجل هدنة إنسانية بعد تكبر نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال حسين عبدالغني، المحلل السياسي، إن  إسرائيل والعدوان الأمريكي أخفقا في تحقيق أي هدف من الحرب في غزة، مؤكدًا أنه بعد أن تم إذلال إسرائيل سياسيًا لا يجب أن تخرج منتصرة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن تلعب مصر والدول العربية على تصور ما بعد الحرب في غزة وهي فكرة إعادة بناء الصف الفلسطيني، مؤكدًا أنه آن الأوان أن تعقد القاهرة اجتماعًا لإعادة بناء الصف الفلسطيني من جديد وعودة العلاقة مع فتح وهم من يقررون بعدها مستقبل غزة بعد الحرب، وليس أمريكا لأن أمريكا إذا فرضت شيئًا بعد الحرب فلن يكون لصالح غزة أو مصر أو المنطقة العربية.

سبب طلب إسرائيل لهدنة طويلة

وأكد أن إسرائيل هي من تتوسل الآن من أجل هدنة للإفراج عن الأسرى خاصة بعد انتشار فيديوهات لأسرى إسرائيليين مسنين يستغيثون لنجدتهم بعد أن تكبر نتنياهو بأنه لن يوقف الحرب، وأنه لن يطلب هدنة أما اليوم هو من يتوسل ويطلب هدنة لمدة أطول قد تصل لأسبوعين.

المحلل السياسى إسرائيل نتنياهو هدنة طويلة غزة بناء الصف الفلسطيني

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