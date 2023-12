"وداعا جوليا" يحصد جائزة سينما من أجل الإنسانية و"يرقة" أفضل فيلم عربي بـ"الأفلام القصيرة"

حصد فيلم “وداعا جوليا” على جائزة سينما من أجل الإنسانية فيما كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة حيث حصد فيلم يرقة على جائزة أفضل فيلم عربي وحصد جائزة النجمة البرونزية فيلم وأخيرًا، اليوم الموعود، بينما نال جائزة النجمة الفضية فيلم البحر الأحمر يبكي، حصد جائزة النجمة الذهبية فيلم أعدك (Cross My Heart and Hope to Die)

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لوسي كير مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام والفنون الأدائية.

مريم الفرجاني ممثلة تونسية معروفة بأدائها اللافت للأنظار.

سيلين روستان منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، وتساهم بشكل كبير في هذه الصناعة.

رزان جمّال ممثلة بريطانية-لبنانية نالت استحسان الجماهير دوليًا وإقليميًا بأدائها المتميز.



وسيم جعجع مخرج لبناني مشهور، وصاحب أسلوب سردي مميز، وقصص مؤثرة وواقعية.

وشهد المهرجان عرض90 فيلمًا من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء «الروائية الطويلة» أو «الوثائقية» أو «القصيرة» أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة «الفيلم الفلسطيني» من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن «جسر الجونة»، منها حلقة بعنوان «السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين»، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، «من الترويج إلى الإنتاج»، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد.

كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.