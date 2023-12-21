الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها فى غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في غزة.

فيما أكدت المنظمة أن "النظام الصحي في غزة يحتاج إلى إنعاش عاجل"، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية. 

وبسبب الغارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، فإن 23 مستشفى في غزة لا تعمل على الإطلاق، في حين أن 9 مستشفيات تعمل بشكل جزئي و4 تعمل بالحد الأدنى.


هيومن رايتس ووتش: رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني 

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وفي السياق ذاته، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة ميتا تعمل بشكل متزايد على إسكات المحتوى المؤيد لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرا جديدا لـ هيومن رايتس ووتش بعنوان وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك "يوثق نمطا من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الفلسطينية".

وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد حددت ستة أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل Instagram/Facebook Live و"حظر الظل".

ووجدت أيضًا أن ميتا استندت إلى سياستها الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين، والتي "تدمج بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن ميتا أساءت تطبيق سياساتها بشأن المحتوى العنيف والمصور، والعنف والتحريض، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي، كما طبقت بشكل غير متسق سياسة "السماح بالنشر الجدير بالنشر"، مما أدى بدوره إلى إزالة عشرات الأجزاء من المحتوى، الذي يوثق إصابة ووفيات الفلسطينيين، والتي له قيمة إخبارية.

الصحة العالمية مستشفيات طاقة غزة فلسطين

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