الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصالات عن مركز إسعاف جباليا شمال غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قطع الاتصالات عن مركز إسعاف جباليا شمال غزة.

وأضافت في بيان لها: "تلقينا أنباء تفيد بأن قوات الاحتلال داهمت المركز قبل ساعتين، واعتقلت الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى مكان مجهول".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تغريدة يوم الخميس، إن النساء والأطفال ما زالوا محاصرين بمفردهم داخل المركز.

العمل ضد الجوع



في سياق متصل، قالت منظمة العمل الإنسانية الدولية "العمل ضد الجوع" إن خطر المجاعة الذي يواجهه الفلسطينيون نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة أصبح مصدر قلق بالغ.

وفي بيان صدر يوم الخميس ردًا على التقرير المدعوم من الأمم المتحدة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والذي وجد أن 2.3 مليون فلسطيني يواجهون مستويات أزمة الجوع، قالت كيارا ساكاردي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في AAA: إن الجمع بين القصف المتواصل ونقص الغذاء والماء والوقود وعدم قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بشكل كامل في غزة قد تسبب في هذا الوضع اليائس.

وتحذر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ أسابيع من ضرورة إزالة الحواجز أمام دخول المساعدات إلى غزة لتجنب هذا الواقع.

وأعربت نويليا مونج، رئيسة قسم الطوارئ في AAA، عن مشاعر مماثلة قائلة: كل ما نقوم به غير كاف لتلبية احتياجات مليوني شخص.

ومن الصعب العثور على الدقيق والأرز، ويضطر الناس إلى الانتظار لساعات للوصول إلى المراحيض والاغتسال، واضافت نحن نعيش حالة طوارئ لم أشهد مثلها من قبل.

ويقول التقرير إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة الجوع وخطر المجاعة

يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مستويات أزمة الجوع مع تزايد خطر المجاعة كل يوم، وفقا لتقرير نشرته هيئة مدعومة من الأمم المتحدة يوم الخميس.