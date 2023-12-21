الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم كريستوفر لامبرت فى حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

كريستوفر لامبرت
كريستوفر لامبرت

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، بحفل الختام الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر.

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان. 

 فيما شهد المهرجان عرض90  فيلمًا من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء "الروائية الطويلة" أو "الوثائقية" أو "القصيرة" أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة "الفيلم الفلسطيني" من خلال قسم "نافذة على فلسطين"، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن "جسر الجونة"، منها حلقة بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد. 
كما اطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.
 

الجونة السينمائي مهرجان الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت كريستوفر لامبرت

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