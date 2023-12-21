الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس الدراسات العليا يبحث آلية رقمنة مكتبات جامعة أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انعقد، اليوم الخميس، مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجلسته رقم (136) وذلك بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

وبدأ الدكتور محمد عبدالعزيز، كلمته بتهنئة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، بحصول جامعة أسوان على المرتبة 24 على الجامعات العربية من 115 جامعة مشاركة والمرتبة 12 على الجامعات المصرية فى التصنيف العربى للجامعات 2023، كما رحب بوكلاء الكليات الجدد لإنضمامهم بالمجلس.

وناقش المجلس العرض المقدم من إحدى شركات التحول الرقمى والمكتبات الرقمية وذلك للبدء فى تحويل المكتبات الى مكتبات رقمية ضمن خطة القطاع نحو التحول الرقمى وتحول الكتاب الجامعي الي كتاب إلكتروني تماشيا مع سياسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.


واستكمل المجلس مناقشة أعمال القيد وتشكيل لجان الإشراف علي الباحثين بمختلف مراحل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لمختلف الكليات.


وقال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم الإنتهاء من اللائحة الموحدة للدراسات العليا والبحوث والتى تشمل جميع القواعد العامة للدراسات العليا والبحوث.


وقدم أعضاء المجلس شكر وتقديره لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الوكلاء على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية والعمل على رفع منظومة  البحث العلمى بجامعة أسوان.

جامعة أسوان مجلس الدراسات العليا المكتبات الرقمية اجتماع تشكيل لجان

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