الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كايروكى" يغنى "تلك القضية" فى ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

فريق كايروكي
فريق "كايروكي"

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة تقديم فريق "كايروكي" لفقرة غنائية في الحفل حيث قدم الفريق أغنية تلك القضية وأنا نجم، والحفل من إخراج هشام يحيى وكريتيف عمر قاسم وديكور كريم الحيوان ومن تقديم ناردين فرج.

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

فيما شهد المهرجان عرض 90  فيلمًا من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء "الروائية الطويلة" أو "الوثائقية" أو "القصيرة" أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة "الفيلم الفلسطيني" من خلال قسم "نافذة على فلسطين"، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن "جسر الجونة"، منها حلقة بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد. 

كما أطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية، وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.

ختام مهرجان الجونة السينمائي الجونة مهرجان كايروكي غنائية

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