الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان: القوات المسلحة متماسكة.. وسنقضي على ميليشيا الدعم السريع

الفريق عبد الفتاح
الفريق عبد الفتاح البرهان

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة حريصة على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك.

وأكد رئيس السيادة السوداني أنه لن يتم توقيع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة.

أشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن القوات المسلحة السودانية، ستقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، مؤكدًا أن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار ولن تسقط القوات المسلحة.


 

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