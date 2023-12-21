من فيولا إلى ميشيل أوباما.. أحدث مذكرات المشاهير الأعلى شعبية من القراء

توصل موقع التقييمات QRFY إلى أحدث مذكرات المشاهير في السنوات الأخيرة، الأكثر شعبية، بالنظر أيضًا إلى مراجعات Goodreads و Amazon لمذكرات المشاهير الأكثر مبيعًا والتي تم نشرها مؤخرًا، عكف الخبراء بحساب متوسط ​​التقييمات التي حصل عليها المشاهير الذين كتبوا مذكراتهم.

الكتب الأوائل للمشاهير بحسب شعبيتها:

“كلمات الأغاني” لـ بول مكارتني

يتجول الكتاب بين الحياة الإبداعية والعبقرية الموسيقية للمفني والشاعر البريطاني بول مكارتني من خلال 154 من أغانيه الأكثر أهمية، كما يجمع The Lyrics بين النصوص النهائية لـ 154 أغنية لبول مكارتني مع التعليقات الأولى لبعض الأشخاص في حياته حول موسيقاه.

"ما وراء القصة.. سجل 10 سنوات لفرقة “BTS لـ BTS

هو أول كتاب رسمي، تم نشره احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لفرقة BTS، ويروي الكتاب قصص وكواليس الفرقة الشهيرة، منذ التقدم إلى خطوتهم الأولى إلى العالم في 13 يونيو 2013 حتى اليوم، وكيق وصلوا إلى القمة كفنانين عالميين مبدعين، وفي الكتاب ينظر أعضاء الفرقة الموسيقية إلى الوراء حيث خطواتهم الأولى ورحلتهم ونجاحهم في موسيقى البوب الكورية.

"كما أنا" لـ سيسيلي تايسون

وفي الكتاب تروي النجمة الشهيرة سيسيلي تايسون، مذكراتها وتفاصيل شخصيتها فهي كما تقول عن نفسها "كما أنا حقيقيتي، أنا سيسيلي، الممثلة التي حظيت بشرف الظهور على المسرح والشاشة لمدة ستة عقود".

"Finding Me" من تأليف فيولا ديفيس

تقول النجمة العالمية فيولا ديفيس عن مذكراتها: "في كتابي، ستقابل فتاة صغيرة تدعى فيولا هربت من ماضيها واتخذت قرارًا غير حياتها بالتوقف عن الركض إلى الأبد، هذه هي قصتي، من شقتي الكائنة في سنت

رال فولز، رود آيلاند، إلى المسرح في مدينة نيويورك، وما بعدها، هذا هو الطريق الذي سلكته للعثور على هدفي وأيضًا صوتي في عالم لم يكن يراني".

Making It So" لـ باتريك ستيوارت

يعد هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعًا في "نيويورك تايمز" والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مذكرات من الممثل الشهير السير باتريك ستيوارت، من انتصاراته المسرحية المشهورة إلى أعماله الفنية على الشاشة، استحوذ السير باتريك ستيوارت على حب الجماهير له في جميع أنحاء العالم.

"أنا سعيدة لأن أمي ماتت" لـ جانيت مكوردي

وهو الكتاب الأكثر مبيعًا على أرفف العديد من المكتبات، والصحف، مثل نيويورك تايمز، وقد بيع منه أكثر من 2 مليون نسخة، وهو عبارة عن مذكرات مفجعة ومرحة من تأليف النجمة جانيت مكوردي، حول قصة كفاحها كممثلة طفلة سابقة، بما في ذلك اضطرابات الأكل والإدمان والعلاقة المعقدة التي تأثرت بها مع والدتها التي وصفتها بـ المتغطرسة، وكيف استعادت السيطرة على حياتها.

Becoming لـ ميشيل أوباما

تروى ميشيل أوباما في مذكراتها، بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية - أول أمريكية من أصل أفريقي تتولى هذا الدور – كبف ساعدت في أن يكون البيت الأبيض أكثر ترحيبًا وشمولاً للجميعفي التاريخ، كما نصبت نفسها أيضًا كمدافعة قوية عن النساء والفتيات في الولايات المتحدة وحول العالم، وكيف وقفت مع زوجها وهو يقود أمريكا خلال بعض اللحظات الأكثر ترويعًا في حياة أسرتها.