والكر: صلاح شخص متواضع والفوز بكأس العالم تتويج لإنجازاتنا

أشاد كايل والكر، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بالنجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد فريق فلومينينسي البرازيلي غدًا، بالمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال والكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح لاعب ممتاز وشخص متواضع جدًا وذلك مايعكسه تعامله مع اللاعبين في أرض الملعب".

وعن استقطاب الدوري السعودي لعدد من النجوم العالميين، أجاب: " الدوري السعودي يجلب لاعبين من شتى أنحاء العالم ويعملون بشكل جيد لأن لديهم الجودة، لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ولكنني سعيد مع مانشستر سيتي".

وواصل: "انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة خسارة لنا ولكن هذا قراره الشخصي".

وأكمل: "كأس العالم استكمال لما حققناه في الموسم الماضي، الفوز بالثلاثية كمجموعة قضت سنوات من العمل سويًا نحو الاتجاه الصحيح، سيكون على قدم المساواة مع واحد من أعظم الإنجازات".

وأكمل: "لا أعرف إذا كان الفوز بكأس العالم سيكون واحدًا من أفضل لحظات مسيرتي لأنني فُزت بالفعل بالعديد من الألقاب المهمة مع مانشستر سيتي، ولكن سيكون بمثابة قطعة الآيس كريم على الكعكة، سيكون من أعظم الإنجازات".

وأنهى تصريحاته بالتعليق على مسألة معدل أعمار لاعبي فلومينينسي البرازيلي، قائلًا: "العمر مجرد رقم، بالنسبة لي المعيار الوحيد هو الأداء في الملعب، الكل يعرف في كرة القدم الجميع يستطيع التفوق".

يشارك مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على حساب فريق إنتر الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، وكذلك فلومينينسي يشارك للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب كوبا ليبارتادوريس على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.