عضو بالشيوخ: المشروعات القومية العملاقة هى قلب الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية الكبرى والعملاقة هى قلب الجمهورية الجديدة، التي يقوم بتدشينها الرئيس السيسي وهى أمل مصر لمستقبل مشرق واقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة الرئيس السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية لوزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموي، الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر، قائلا: مشروع عملاق بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر نفذت خطة طموحة لتطوير كافة الموانئ المصرية، وإنشاء موانئ جديدة ضمن خططها للتنمية الشاملة.

وأوضح نائب الصعيد، أن مشروع جرجوب التنموي مشروع ضخم، يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل، حيث يتضمن تطوير الميناء، والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة، فضلًا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، علاوة على فنادق ومنتجعات سياحية.

واختتم النائب بالقول: مصر تشهد تنمية متسارعة في كافة المجالات وهذا يحسب للرئيس السيسي.