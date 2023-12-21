الزميل هاني سميح يقدم ورشة تدريبية بـ"إعلام القاهرة" عن تغطية حرب غزة (صور)

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، من خلال قسم الصحافة، وبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، برعاية أ.د حنان جنيد، عميدة الكلية، وأ.د. شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة، وأ.د. هناء فاروق، المدير الأكاديمي لبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، وأميرة نبيل، المعيدة بقسم الصحافة، ورشة تدريبية بعنوان "تغطية الشؤون الخارجية فى غرف الأخبار"، قدمها الزميل هاني سميح، صحفي استقصائي بجريدة الدستور.

ورشة جامعة القاهرة

وناقش "سميح" خلال الورشة أساليب التغطية الإخبارية الخارجية، في ظل النزاعات والصراعات داخل المنطقة، وخاصة حرب غزة، كما شرح كيفية الوصول للمصادر والتواصل معهم، مؤكدا على أهمية استخدام محركات البحث فى الوصول للمصادر وأهمها Facebook.

الزميل هاني سميح

وأشار أيضا إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة من أجل تصميم الصور والإنفوجراف، محذرا من استخدام الذكاءالاصطناعي والاعتماد عليه بشكل أساسي دون تدقيق من الصحفي، كما عرض أدوات التحقق الأربعة في التحقيقات الاستقصائية والمتمثلة في الجاني والضحية والسبب والرقابة.

ورشة جامعة القاهرة

وأوضح "سميح" كيفية تنفيذ التحقيقات الخارجية وصحافة البيانات وكيف تصبح البيانات جزءا أساسيا من الأخبار، بجانب أهمية استخدام أدوات التحقق والتتبع خلال تغطية الصراعات، كما عرض نماذج تطبيقية للتغطية الإخبارية لما يحدث داخل قطاع غزة، ودور العمل الصحفي فى إنهاء حروب سابقة مثل حرب فيتنام، وشهدت الورشة التدريبية حضورا وتفاعلا من الطلاب بقسم الصحافة.

ورشة جامعة القاهرة

وفي ختام الورشة توجهت الأستاذة الدكتورة هناء فاروق، والأستاذة أميرة نبيل، للصحفي هاني سميح بالشكر والتقدير على مجهوده فيتقديم الورشة، كما تم تسليمه درعا تكريميا.