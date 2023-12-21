جامعة النيل الأهلية تناقش مشروعات تخرج الدفعة الأولى من برنامج "التكنولوجيا المالية"

ناقشت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، مشروعات تخرج الدفعة الأولى من برنامج "دبلوم التكنولوجيا المالية" (FinTech ) الذي ينفذه مركز التعليم التنفيذي بالجامعة.



ويعد (FinTech ) أداة مهمة تجمع بين الاستراتيجية والابتكار والتحول الرقمي في مجال الخدمات المالية، ويعتمد البرنامج على أسلوب التعلم التطبيقي لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مجال التكنولوجيا المالية سريعة التطور.

شملت مشروعات الدفعة الأولى من البرنامج مشاركين من الأوساط الأكاديمية، والبنك المركزي المصري، ومحترفي الأعمال، وخبراء التكنولوجيا، وجميعهم من مؤسسات كبرى منها فودافون، بنك QNB، بنك المشرق، بنك القاهرة، بنك كريدي أجريكول، شركة راية، ومصر للتأمين، بالإضافة لعدد من الشركات الناشئة.

يهدف البرنامج الذي تصل مدة الدراسة فيه ستة أشهر إلى بناء القدرات الاستراتيجية والتجارية للشركات والأفراد لتطوير الحلول التي تعالج الفجوات في الخدمات المالية وتطبيقاتها، وهو مُصمَّم لتزويد المشاركين بالتفكير، والمعرفة، والأدوات اللازمة لبناء الكفاءات المطلوبة للقيادة في العالم الرقمي، خاصة أن "التكنولوجيا المالية" تعني إعادة تصوُّر وتقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة وشاملة من خلال التكنولوجيا، وبالنسبة للكثير من الخبراء تعني تطور للخدمات المالية التقليدية التي نشأنا عليها، واليوم تغير المفهوم وأصبح كيفية إنفاق البشر واستثمارهم وإقراضهم للأموال في ظل استخدام أكثر من 40% من سكان العالم البالغين الإنترنت لدفع الفواتير أو التسوق الرقمي، وبالتالي لم تعد "التكنولوجيا المالية" سوقًا ناشئة بعد الآن، بل أصبحت صناعة مُعتمدة بإمكانات هائلة لم تُستغل بعد.

من جانبه أشاد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، بدور برنامج "دبلوم التكنولوجيا المالية" الذي يأتي تماشيا مع الرؤية الوطنية لمصر 2030، مؤكدا أن البرنامج منذ إطلاقه يعبر عن التزام الجامعة بتقديم التميز في التعليم التنفيذي، مضيفا أننا نؤمن بأن التجربة العملية والإرشاد من خبراء الصناعة هما المفتاح لتمكين مشاركينا من التفوق في هذا المجال المتطور بسرعة والمساهمة في أجندة التحول الرقمي في مصر، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا المالية لدعم تحديث القطاع المالي.

وقال الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، بجامعة النيل الأهلية، أن هناك إمكانات كبيرة للتكنولوجيا المالية في مصر ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الإقليمي، ويتوقف نمو النظام البيئي لها على تمكين خمسة مكونات حاسمة هي الطلب والتمويل والتنظيم والمواهب والحوكمة.

وأشار إلى أن برنامج التكنولوجيا المالية (FinTech) الذي تنفذه الجامعة عبارة عن ابتكار مالي تقنيً يقودنا إلى تطبيق نماذج أعمال أو منتجات جديدة، حيث بلغ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الخمس الماضية، إلى ما يقدر بـ 160 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 265 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

في ذات السياق قال الدكتور خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، أن تنفيذ آلية التكنولوجيا المالية في مصر يساعد في تمهيد الطريق لمستقبل رقمي واقتصاد مزدهر، وذلك من خلال توافر التمويل التكنولوجي من شركات رأس المال الذي يقدر الاستثمار المحلي لها بــ 1.52 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى توافر تمويل التكنولوجيا المالية والابتكار من البنك المركزي المصري بقيمة مليار جنيه مصري، حيث باتت التكنولوجيا المالية أهم قنوات التحول الرقمي في مجال الخدمات البنكية والمالية، لأنها غيرت ووسعت نطاق هذه الخدمات ودفعت بالابتكار والكفاءة والشمول المالي إلى مسارات متقدمة، واستطاعت مصر أن تحقق نجاحا ملحوظا في هذا الأمر بجذبها أكثر من ٣١٧ مليون دولار استثمارات في عام ٢٠٢٢ من خلال الشركات العاملة في هذا القطاع.

ونوه رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، إلى عدد من الأرقام التي تخص المجال، منها: أن أكبر سوق هو الاستثمار الرقمي بأصول تحت الإدارة بلغت 148.50 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الجاري 2023، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأصول المُدارة لكل مستخدم في سوق الاستثمار الرقمي إلى 126.60 دولار أمريكي في نهاية هذا العام، والمتوقع أيضًا أن تُظهر سوق الأصول الرقمية نموًا في الإيرادات بنسبة 43.4٪ في عام 2024 وفي سوق المدفوعات الرقمية سيصل عدد المستخدمين إلى 84.13 مليون مستخدم بحلول عام 2027، وإجمالي الأصول المدارة في سوق الاستثمار الرقمي متوقع وصوله إلى 148.50 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023، وإن الخصائص المميزة لمؤشرات الأداء الرئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية تحول دون دمجها وعرضها كرقم فردي يمثل صناعة التكنولوجيا المالية بأكملها.

من جانبهم أعرب المشاركون في البرنامج من مختلف الأوساط الأكاديمية، بسعادتهم في الانضمام إلى دبلوم التكنولوجيا المالية، وعبروا عن فخرهم بدور جامعة النيل الأهلية في مواكبة التغيرات العالمية في القطاع المالي والمساهمة في الأسواق الناشئة، وانعكاس ما درسوه على حياتهم العملية والوظيفية.

جدير بالذكر أن برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية يضم ورش عمل متخصصة وحالات دراسة ومشروعا عمليا، بالإضافة إلى فرص للتواصل مع قادة الصناعة وشبكة واسعة من المهنيين المشاركين في المجال، حيث تم تصميم البرنامج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحترفين الراغبين في تعزيز قدراتهم وفرصهم المهنية.

يذكر أيضًا أن مركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية أطلق رابطا للحصول على المعلومات حول برنامج "التكنولوجيا المالية" للتسجيل والتقديم فيه هو https://nu.edu.eg/community-impact/Executive-education/Professional-Diplomas/Diploma-in-Fintech وسيتم التركيز في هذا البرنامج على تطوير وتقديم منتجات تكنولوجيا المال القوية والاستراتيجية والنمو.