الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

توما حبيب يرأس اجتماع لجان التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج، الخميس، اجتماعًا للجان المكتب، بمشاركة الأب أنطون عياد الأب وإرميا عياد، والأب أندراوس رفعت والأب أبانوب كرمي تحت رعاية وحضور الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك. 

بدأ اللقاء بالصلاة مع المطران

ثم قدم الأنبا توما كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية مسئولية خادم التعليم المسيحي، لأنها تحتاج إلى أن يكون لنا تسليم كامل لقيادة الروح القدس.

من جانبه، رحب راعي الإيبارشية بالأب أندراوس رفعت، متمنيًا له خدمة مثمرة في مسئوليته الجديدة بالمكتب، ثم عرض الأب أندراوس رفعت رؤية المكتب، خلال الفترة القادمة، موضحًا لماذا تم اختيار شعار السنة "إيمانك عنوانك" مقدمًا الشكر باسم مكتب التعليم المسيحي، للأب أنطون عياد، لخدمته مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، خلال الفترة الماضية.

عقب ذلك، اجتمعت لجان المكتب، لوضع، وترتيب عمل نصف العام.

كما نظمت بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، الأمسية الاحتفالية السنوية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر.

شارك أيضًا الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب سليمان كشاشا المخلصي، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك بالسودان، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكرمل.

تضمنت الأمسية الاحتفالية باقة من الترانيم الميلادية، بقيادة مختلف فرق الكورال بالكنيسة. وفي الختام، شكر الأب أنطونيوس الآباء الكهنة، على حضورهم، معبرًا عن امتنانه لجميع القائمين على الاحتفال.

أنبا توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الأنبا توما حبيب وذلك بسوسنة الوادي بوادي النطرون الانبا توما حبيب

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