الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب عدم "الخناق" مع أحمد العوضى

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

على طريقتها الكوميدية قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعم زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولته السينمائية الأولى في فيلم "الإسكندراني"، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة من برومو فيلم "الإسكندراني" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، معلقًة عليها: "عشان كده مبتخانقش معاه ده بيطير في الهواء"، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا معها على هذه الطريقة الكوميدية والخفيفة.

وانتظر الجمهور رد الفنان  أحمد العوضي عليها حتى الآن، إلا أنه لم يرد بتعليق على المنشور، وهو الأمر الذي دفع الجمهور في الإشارة له، خاصًة أنهم اعتادوا على هذه الطريقة في التفاعل مع الزوجين على منصات التواصل الاجتماعي.

وشوهد البرومو عبر موقع التيك توك 3 ملايين مرة أيضًا في 24 ساعة، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير على التيك توك.

ولقى البرومو العديد من التعليقات الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حصد البرومو 3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، مع تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر في 4 يناير.

ويعتبر فيلم "الإسكندراني" أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهما ما حقق نجاحًا كبيرًا.

ويشارك في فيلم "الإسكندراني" بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

موعد طرح فيلم "الإسكندراني" 

وحددت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" يوم 4 يناير المقبل 2024، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائية في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.


 

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