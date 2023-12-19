الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة وشم الفنان أحمد العوضي اسم فيلمه "الإسكندراني" على يديه

أحمد العوضي
أحمد العوضي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني"، البرومو التشويقي للعمل، وهي البطولة الأولى المطلقة للفنان أحمد العوضي، في عالم السينما، وقرر العوضي مشاركة بروموالفيلم والمقرر عرضه في دور السينما بدءًا من شهر يناير المقبل.

 

وأثار وشم الفنان أحمد العوضي اسم فيلمه "الإسكندراني" على يديه الجدل،  ولكن اتضح أن هذا الوشم  ضمن أحداث الفيلم فقط، ليتواكب ضمن الأحداث الخاصة بالفيلم وشخصية "بكر" التي يؤديها.

 

وظهر العوضي في برومو فيلم "الإسكندراني"، وهو يقوم بعدد من مشاهد الأكشن والضرب واستعراض قوته، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني”، اليوم الثلاثاء، البوستر الدعائي الأول للعمل عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، وضم البوستر جميع المشاركين في العمل، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والأكشن.

 

أحداث فيلم الإسكندراني

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

 

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

 

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