الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بفيديو لفيلم "الإسكندراني".. أحمد العوضي: "بكر حضر"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

طرح الفنان أحمد العوضي، الإعلان التشويقي لأحدث أعماله «الإسكندراني»، المقرر عرضه يوم 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائي.

وشارك أحمد العوضي، الإعلان التشويقي للعمل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: "بكر الاسكندرانى حضر.. إحنا بتوع كله ولا يا ولا.. الإسكندراني في السينما يوم 4 يناير و11 يناير في دول الخليج".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني” اليوم الثلاثاء، البوستر الدعائي الأول للعمل عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، وضم البوستر جميع المشاركين في العمل، على رأسهم الفنان أحمد العوضي، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والأكشن.

وتدور أحداث العمل في إطار رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ويخرجها خالد يوسف في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

أحداث فيلم الإسكندراني

وخلال أحداث العمل يظهر بيومي فؤاد بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يشهد الفيلم عودة العوضي للسينما بعد نجاحه خلال المواسم الأخيرة في دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

https://www.instagram.com/reel/C1Ct_IvM41U/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6a95543b-7466-4d61-bad8-a04e5bc50a9e

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