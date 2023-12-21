الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ خطط تنموية عملاقة لتحقيق  الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وفقا لرؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات منظومة الأمن الغذائى، وحماية المواطنين من تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.

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التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية 

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة تتجه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والأمن الغذائى للمواطنين، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وشمال سيناء، واستخدام أحداث وسائل التكنولوجيا فى الزراعة والرى والحصاد، والصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة انتاجية الفدان، ولكى يتم تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة.

خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن وزارة الزراعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتخذ خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والذرة وفول الصويا، وقصب السكر، حيث يتم وضع أسعار استرشادية لتوريد السلع الاستراتيجة وفقا للأسعار العالمية.

وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذت الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الأرز والخضروات والفاكهة،  وتقليل الفجوة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما ساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وطالبت النائبة أمل سلامة  الحكومة بضرورة حظر تصدير السلع الاستراتيجية، والمحاصيل الزراعية إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلى، مؤكدة أن التصدير واحتكار التجار للسلع الغذائية يساهم فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمجلس النواب الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 منظومة الأمن الغذائي

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