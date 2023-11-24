الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

20 طن أرز وسكر.. "الداخلية" تضرب أوكار حجب السلع الاستراتيجية

سكر - ارشيفية
سكر - ارشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن المنيا والشرقية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن المنيا

ضبط (تاجران - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) لقيامهما بتخزين كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزنهما "بدون ترخيص" بدائرة المركز، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإستهداف المخزنين المشار إليهما عثر بداخلهما على (10 أطنان سكر تموين مدعم ، 9،810 طن أرز تموين مدعم "بدون فواتير")، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما على النحو المشار إليه. 

مديرية أمن الشرقية

ضبطت سيارة قيادة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) مُحملة بكمية من السلع التموينية (490 كيلو جرام سكر – 270 كيلو جرام أرز - 2300 كيلو جرام دقيق) مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبمواجهته بمصدر المضبوطات اعترف بشرائها من تجار الجملة بالمحافظة بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديريتى أمن المنيا والشرقية مركز شرطة ملوى السوق السودا ضبط مخازن السلع الغذائية حجب السلع

مواد متعلقة

جميع الأعيرة.. أسعار الفضة اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في بورصة المعادن

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

العميد يسرى عمارة يروى لـ"الشاهد" كواليس إصابته فى حرب أكتوبر

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

أسعار الفضة اليوم الخميس 21 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الفضة النقية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

غدًا.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين في مرسى علم (خاص)

الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على غزل المحلة ولافيينا يتأخر بهدف أمام نجوم مصر

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

رانيا المشاط تزور معبر رفح استعدادًا لاستقبال رئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء