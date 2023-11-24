20 طن أرز وسكر.. "الداخلية" تضرب أوكار حجب السلع الاستراتيجية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن المنيا والشرقية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن المنيا

ضبط (تاجران - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) لقيامهما بتخزين كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزنهما "بدون ترخيص" بدائرة المركز، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإستهداف المخزنين المشار إليهما عثر بداخلهما على (10 أطنان سكر تموين مدعم ، 9،810 طن أرز تموين مدعم "بدون فواتير")، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

مديرية أمن الشرقية

ضبطت سيارة قيادة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) مُحملة بكمية من السلع التموينية (490 كيلو جرام سكر – 270 كيلو جرام أرز - 2300 كيلو جرام دقيق) مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبمواجهته بمصدر المضبوطات اعترف بشرائها من تجار الجملة بالمحافظة بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.