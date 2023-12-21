الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية: قرار بعدم الحديث حول الأسرى والصفقات إلا بعد وقف شامل للعدوان

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

نشرت الفصائل الفلسطينية بيانًا، قالت فيه بأن هناك قرارًا وطنيًا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

قصف مستوطنة حوليت 

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد أوضحت الفصائل الفلسطينية، بأنها قصفت مستوطنة حوليت بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب القاهرة الإخبارية، عن إصابتين إثر سقوط صواريخ مضادة للدبابات شمال إسرائيل. 

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع 40 جنديًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

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